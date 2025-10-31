ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 13 مليون جنيه

واصلت أجهزة الأمن ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي؛ في إطار الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق المالية غير المشروعة، وردع كل من يحاول الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للبلاد.