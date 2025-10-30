رحلة بحث عصابة "عابدين" عن توابين الفراعنة تنتهي في قبضة مباحث الآثار

تمكنت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع إدارة مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عابدين.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام 7 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف التشكيل العصابي، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.