بـ250 مليون جنيه.. التحقيق مع 8 مسجلين حاولوا غسل أموال المخدرات

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية التحقيق مع 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وحاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

بدء التحقيق في بلاغ رحمة محسن ضد طليقها لاتهامه بتهديدها وابتزازها

المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا شابًا بالإكراه في النزهة

لتعذر حضورها.. قرار قضائي بشأن محاكمة "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة