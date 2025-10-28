"الإهمال لا يعرف مكانا".. طفل يقع في بالوعة داخل قسم العمرانية

صرخة مدوية اخترقت هدوء الليل في قسم شرطة العمرانية، ضباط يهرعون في كل اتجاه، وأقدام تتسابق نحو الصوت. طفل صغير سقط فجأة في بالوعة صرف صحي داخل القسم نفسه.

مشهد لا يُصدق في المكان الذي يُفترض أنه الأكثر أمنًا في الحي، تحولت لحظة لعب بريئة إلى كابوس حقيقي. حادثة غريبة هزت حي العمرانية مساء الثلاثاء، بعد بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحي داخل ديوان قسم شرطة العمرانية نفسه.

بلاغ بدا في بدايته مأساويًا وصعب التصديق تطورت أحداثه بتحرك رجال القسم واستدعاء فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية. وبعد دقائق من التوتر والارتباك، تمكن رجال الإنقاذ من استخراج الطفل في حالة حرجة ونقله فورًا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الذهول بين الأهالي والمتواجدين في المكان.

مصدر أمني أكد أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لمعرفة كيفية وقوع الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى إصابة الطفل.