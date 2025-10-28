إعلان

صرخات وسط الدخان.. ماذا حدث داخل مصنع لحوم بأكتوبر؟

كتب : محمد شعبان

06:56 م 28/10/2025

حريق مصنع - أرشيفية

مساء عادي تحول إلى طوارئ شاملة داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حين تصاعدت أصوات الاستغاثة من داخل أحد مصانع اللحوم، ليتبيّن أن دخانًا كثيفًا غمر المكان، وأصاب العاملين بحالات اختناق متتالية، في واقعة أثارت الذعر بين العاملين بالمنطقة الصناعية.

البداية كانت عندما تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من أحد العاملين، يفيد بوقوع حالات اختناق داخل مصنع "ميني بيف للحوم" بالمنطقة الصناعية السادسة.

على الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ وسط حالة استنفار كاملة للتعامل مع البلاغ وإنقاذ المصابين. عند وصول القوات، كان المشهد صادمًا. عدد من العمال ممدّدون على الأرض، يعانون من صعوبة في التنفس بينما ينتشر الدخان في أرجاء المصنع بشكل كثيف.

رجال الإطفاء بدأوا عملية إخلاء فورية، بالتزامن مع تهوية المكان والسيطرة على مصدر الانبعاث. وأسفرت الجهود الأولية عن إنقاذ عدد كبير من العاملين، فيما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينهم أمين شرطة من قوات الدفاع المدني أصيب بحالة اختناق أثناء مشاركته في عمليات الإنقاذ كما تم تسجيل حالتين أخريين رفضتا النقل بعد استقرار حالتهما داخل الموقع.

فرق الدفاع المدني تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته بعد دقائق من السيطرة على الموقف مع استمرار عمليات التهوية داخل المصنع ومراجعة منظومة الأمان الصناعي بالكامل وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب لجنة فنية من الحماية المدنية لفحص أسباب التسرب ومطابقة إجراءات السلامة داخل المصنع.

