رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وفحصهما كشف احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

