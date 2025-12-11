الجوازات تواصل تسهيل الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات في وقت قياسي

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من تعزيز جهودها الميدانية لتسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات والمستندات الرسمية، مع منح أولوية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها كبار السن وذوو الإعاقة. وجاءت التحركات المتتابعة للإدارة لتجسيد توجه إنساني يضمن إنهاء الإجراءات دون عناء، وبصورة تتوافق مع احتياجات كل حالة.

وتوسعت الأجهزة المختصة في متابعة الحالات الإنسانية داخل الأقسام بمختلف المحافظات، حيث جرى تقديم تيسيرات واضحة وتسريع الخدمات، بما منح المواطنين تجربة مريحة وخالية من التعقيدات. وشهدت المواقع الشرطية استقبال العديد من كبار السن والمرضى، وتم التعامل مع طلباتهم على الفور، لإتمام كافة المستخرجات الرسمية في مدد قياسية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار المنظومة الحالية في جميع المواقع التابعة لها، مشيرة إلى أن تسهيل الخدمات يعد أحد الثوابت الأساسية لعمل قطاعاتها الخدمية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم نموذج عملي لمنظومة أمنية حديثة وفعّالة.

