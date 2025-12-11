ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و65 حالة تعاطٍ لمخدرات على الإقليمي

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملات مرورية موسّعة على مختلف المحاور والطرق الرئيسية بالجمهورية، بهدف تعزيز الانضباط المروري وضبط المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق. وجاءت التحركات الأمنية في إطار متابعة مستمرة للحالة المرورية ورصد السلوكيات المخالفة ومعالجتها بشكل فوري.

وأسفرت جهود الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 117 ألف مخالفة متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، تجاوز السرعات المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما فُحص 1,408 سائقين، وثبت تعاطي 65 منهم للمواد المحظورة أثناء القيادة.

وخلال الحملات المُنفذة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 765 مخالفة مرورية شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعيوب الأمن والمتانة، ومخالفات التراخيص. كما جرى فحص 118 سائقًا، وتبين إيجابية 8حالات لتعاطي المواد المحظورة مع التحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المنظمة.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات لتعزيز السلامة المرورية وضبط الحركة على مستوى الجمهورية.

