قرار قضائي عاجل في طعن مرتضى منصور بشأن سحب أرض الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الثلاثاء، إحالة الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقدم من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك، للمفوضين، وتحديد جلسة 13 يناير المقبل لنظره.

وطالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة، وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025، وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية، ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس عن بناء ناديهم واستادهم.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه لم تُأخذ موافقة الأعضاء على بيع 30 فدانًا من أصل 129 فدانًا، لأنه لم يُعرض عليهم هذا الإهدار المتعمد للمال العام، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك باسم ما يدعي أ. ف، الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.

وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يقدموا وثيقة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: "كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعنًا بعودة الأرض؟".

