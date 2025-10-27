ضبط سائق استولى على حقيبة راكبة أجنبية داخل سيارة نقل ذكي بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة استيلاء سائق بإحدى شركات النقل الذكي على حقيبة راكبة تحمل جنسية أجنبية، عقب نزولها من السيارة بمنطقة مدينة نصر.

وكانت السيدة قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بأنها استقلت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لتوصيلها إلى محل سكنها، وعقب نزولها اكتشفت فقد حقيبتها التي كانت تحتوي على متعلقات شخصية ثمينة.

وبإجراء التحريات، تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

