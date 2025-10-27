إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل حفرة في فيصل

سقطت سيارة في حفر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل شارع المنشية بمنطقة فيصل، أسفرت عن وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق في منطقة فيصل.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من خلال الفحص سقوط سيارة داخل حفرة أثناء قيادتهم لها نتج عنها إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها.