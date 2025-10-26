خطر على الطريق.. ضبط سائق يسير برعونة ويهدد حياة المواطنين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة على طريق الأوتوستراد، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع، وتبين أنها "سارية التراخيص"، وضبط قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

