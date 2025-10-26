إعلان

خطر على الطريق.. ضبط سائق يسير برعونة ويهدد حياة المواطنين بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:52 م 26/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة على طريق الأوتوستراد، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع، وتبين أنها "سارية التراخيص"، وضبط قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية طريق الأوتوستراد شرطة الخليفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي