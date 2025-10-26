جريمة أسرية بالنزهة.. شاب ينهي حياة شقيقته ويصيب والدته طعنًا



تباشر النيابة العامة في النزهة التحقيق في واقعة مقتل فتاة وإصابة والدتها بإصابات بالغة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم – شقيق المجني عليها – مدمن لمخدر "الأيس"، وكان يعاني من هلاوس جعلته يعتقد بوجود شخص غريب داخل الشقة، فاعتدى على شقيقته مستخدمًا أداة حادة، ما أدى إلى وفاتها في الحال. وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذها، تعدى عليها المتهم وأصابها بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.



وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما كلفت مصلحة الطب الشرعي بمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة بشكل تفصيلي.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة داخل شقة بدائرة قسم النزهة. وبالانتقال والمعاينة، عُثر على جثمان فتاة مصابة بعدة طعنات، ووالدتها مصابة بإصابات خطيرة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.



جرى تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.