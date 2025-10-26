تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مد فترة العمل بها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات المحددة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ووفقًا لبيان الداخلية، بلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا منتشرين في مختلف المحافظات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالأحياء والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان".

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على أداء دورها المجتمعي والإنساني، عبر تقديم الدعم للمواطنين والمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن في الأسواق ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية.