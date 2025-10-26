مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بـ6 أكتوبر

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق في مدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الاسعاف لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث انقلاب سيارة نتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم للمستشفى.

تسبب الحادث في كثافات مرورية للسيارات، إذ انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى والمصابين للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.