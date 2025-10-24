الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عصابة غسلت 55 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية بدمياط.
التحريات أثبتت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والمركبات)، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.