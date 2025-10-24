إعلان

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عصابة غسلت 55 مليون جنيه

كتب : مصراوي

02:21 م 24/10/2025

غسيل-الأموال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية بدمياط.

التحريات أثبتت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والمركبات)، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسيل أموال الداخلية جريمة الأمن العام مخرات دمياط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل