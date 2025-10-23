إعلان

القبض على عصابة "سيدات" تستغل الأطفال في أعمال التسول

كتب : رمضان يونس

02:56 م 23/10/2025

أعمال التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من إلقاء القبض على 9 سيدات - 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة".

وعثرت القوات بصحبة العصابة على 16 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أعمال التسول ستغلال الأطفال لجيزة لقاهرة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"