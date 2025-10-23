القبض على عصابة "سيدات" تستغل الأطفال في أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من إلقاء القبض على 9 سيدات - 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة".

وعثرت القوات بصحبة العصابة على 16 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.