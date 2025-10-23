كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات الجيزة، بمعاقبة "عامل" بالحبس مع الشغل سنة واحدة، في واقعة اتهامه بابتزاز طالبة ـ كانت تربطهما علاقة عاطفية ـ ونشر صور لها تتضمن أمور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم الانصياع لرغبته وإرسال مبالغ مالية بعد فسخ علاقتهما، وأمرت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقتص بها لمدة 3 سنوات، ومحو الصور والسجلات، بعد عدول الطالبة في أقوالها أمام المحكمة.

وخلال نظر الدعوى، حضرت الطالبة ووالدتها المجني عليهما، وعدلت الثانية أمام هيئة الدائرة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة أقوالها بشأن اتهام المتهم.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي الزارع ومصطفى محمد عبد اللطيف وسكرتارية خالد شعبان وإيهاب سمير.

محكمة الجنايات في جلسة 20 يوليو الماضي، أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات، في واقعة ابتزاز طالبة بصور تمس الشرف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فسخ علاقتهما العاطفية.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8307 لسنة 2025 جنايات والمقيدة برقم 3010 لسنة 2025، أن المتهم "إسلام.ع"، هدد المجني عليهما "ه. ه"، و"ز.ص"، كتابة وقولاً بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور المجني عليها الثانية المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، لإجبارهما على إرسال مبالغ مالية.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ز. ص"، بأن سجل و نقل صور للمجني عليها بمكان خاص بغير رضاها بأن استدرجها وأوهمها بعلاقتهما العاطفية فأرسلت له تلك الصور الفوتوغرافية إثر ذلك فأحتفظ بها لاستغلال المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضحت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استعمل صورًا فوتوغرافية خاصة بالمجني عليها "ز.ص"، المتحصل عليها على مواقع التواصل الاجتماعي بغير رضاها، بأن اصطنع حسابات وهمية على الشبكة المعلوماتية بتطبيقات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونسبه زورا لها، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات، بأن تعمد على مضايقة المجني عليها"ز.ص"، وازعاجها.

واستمعت النيابة العامة"ز.ص" طالبة، وأكدت في تحقيقات القضية أنها على تربطها علاقة عاطفية مع المتهم، على إثر تواصلهما إرسلت إليه صور فوتوغرافية خاصة بها واحتفظ بها المتهم لنفسه، وعقب امتناعها عن استمرار تواصلهما، فوجئت بتهديده لوالدتها بنشر الصور المتحصل عليها مسبقا لإجبارها على إرسال مبالغ مالية إليه نظير امتناعه عن إفشاء ونشر تلك الصور.

وتابعت الطالبة أن المتهم هددها إلكترونيًا وابتزازها جنسيًا عن طريق إنشاء حسابا إلكترونيا بتطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مسمى باسمها بغرض تحصله على الأموال نظير امتناعه عن عدم نشر صورها.

توصلت تحريات أجهزة الأمن وفق أوراق الدعوى، إلى قيام المتهم بمراسلة والدة المجني عليها الثانية باستخدام شبكة المعلومات الدولية وأرسل إليها رسائل تتضمن عبارات تهديد وابتزاز جنسي بنشر صور ابنتها "طالبة" عارية الثياب بمحتواها والتشهير بها و بأمور خادشة للشرف والاعتبار في حالة عدم الانصياع للمتهم للحصول على منفعة مالية منها.