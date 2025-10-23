ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مصنع بمدينة كوبيسك الروسية لـ9 قتلى



وكالات

أكد حاكم مقاطعة تشيليابينسك الروسية أليكسي تيكسلر، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مصنع بمدينة كوبيسك في المقاطعة إلى 9 قتلى.

وأشار إلى أن هناك أيضا 5 مصابين بجروح جراء الانفجار وأن الأطباء يعملون على تقديم المساعدة لهم حتى تكون حالتهم مستقرة، مضيفا أن المعلومات أن وجود مفقودين بنتيجة الانفجار يجري التحقق منها حاليا.

يذكر أن الانفجار في إحدى المنشآت الصناعية في مدينة كوبيسك الواقعة في منطقة الأورال دوى مساء الأربعاء.

كانت الأنباء المتداولة ترجح إصابة المنشأة الصناعية بطائرة مسيرة أوكرانية، لكن الحاكم أليكسي تيكسلر نفى صحة تلك التقارير، مشيرا إلى أن هذه الرواية لم تتأكد.

وقال مصدر، إن سبب الانفجار قد يكون إهمال القواعد التكنولوجية في المصنع، وفقا لروسيا اليوم.