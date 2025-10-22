"لهيب الجبل الأصفر".. النيران تبتلع مصنع كرتون والحصيلة 5 مصابين

في لحظة تحول هدوء منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية إلى سحابة دخان كثيفة غطت السماء. صوت الانفجار الصغير كان كافيًا ليوقظ الجميع، قبل أن يمتد اللهيب ويلتهم جدران مصنع كرتون مكون من طابق واحد، ويحوّل المكان إلى كتلة من النار.

الساعة كانت تقترب من الخامسة والنصف مساء الأربعاء، حين بدأت ألسنة اللهب تتصاعد من داخل المصنع، وسط محاولات العمال للسيطرة على الحريق بأدواتهم البسيطة.

لكن النيران كانت أسرع، تمتد من ركن إلى آخر، وتلتهم المخزون الورقي القابل للاشتعال في ثوانٍ. صرخات واستغاثات تعالت في المكان، بينما تصاعدت الأدخنة السوداء لتُرى من مسافات بعيدة.

لم تمر دقائق حتى وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأ رجال الإطفاء معركتهم مع النار. بخراطيم المياه والرغوة، حاولوا تطويق الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، بينما تعاون معهم الأهالي في إبعاد أسطوانات الغاز ومحتويات المخزن.

داخل المصنع، كانت الكارثة الإنسانية تتكشف. خمس حالات تم نقلها إلى مستشفى الخانكة، بينهم حالتا إصابة نتيجة الحروق والجروح، وثلاث حالات اختناق بسبب استنشاق الدخان الكثيف.

رجال الإسعاف تعاملوا بسرعة، وقدموا الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل نقل المصابين للمستشفى.

قوات الإطفاء واصلت عمليات التبريد لأكثر من نصف ساعة، حتى تمت السيطرة الكاملة على النيران، ومنع تجددها مرة أخرى. وعقب إخماد الحريق، بدأت فرق البحث والنيابة المعاينة المبدئية للمكان لتحديد سبب الاشتعال، وسط ترجيحات أولية تشير إلى ماس كهربائي في إحدى الوصلات داخل المصنع.

سكان المنطقة تابعوا المشهد بقلق وحزن، خاصة أن الحريق وقع في منطقة تضم عددًا من الورش والمصانع الصغيرة، ما أثار المخاوف من تكرار الحوادث في ظل ضعف اشتراطات الأمان الصناعي.

وفي نهاية اليوم، لم تبقَ من المصنع سوى جدران سوداء ورائحة احتراق ثقيلة لكن وسط الدمار، كان الأمل حاضرًا في أن الأرواح نجت هذه المرة، وأن الدرس سيُكتب بوضوح: النار تبدأ بشرارة، وتنتهي بخسائر لا تعوض.