كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الطفل بالسادس من أكتوبر، بمعاقبة طالب ثانوي تجاري بالسجن 5 سنوات للارتباط، في واقعة اتهامه بقتل طالب ثانوي عام طعنا في الرقبة بزجاجة إثر مناكفة وقعت بينهما أمام سايبر "بلايستيشن" في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 12539 لسنة 2024 جنايات طفل الهرم، أن المتهم "عبد الرحمن .ث"، (طالب ثانوي تجاري) قتل المجني عليه "أحمد.م" (طالب ثانوي عام) بأن كاله له ضربه في الرقبة بزجاجة حال مشادة نشبت بينهما أمام سايبر "بلايستيشن "، أحدثت قطع في أوتار الرقبة والتي أودت بحياته، وذلك في اليوم الثالث من يوليو 2024 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تحريات رجال المباحث، أكدت أن الطالبين تقابلا أمام إحدى محلات السايبر في منطقة حدائق الأهرام "بلايستيشن" وحدثت بينهما وصلة مزاح على إثرها أزاح المجني عليه غطاء رأس "كاب" الخاص بالمتهم "عبد الرحمن" فاستشاط غاضبًا وقام بأخذ زجاجة ملقاة على جانب الطريق وكسرها وباغت بها "أحمد" في الرقبة.

وثبت تقرير الفحص المبدئي الصادر من مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، وفق أوراق الدعوى، بعد مناظرة الجثمان، وجود جرح نافذ في جسد المجني عليه "أحمد"، أدي إلى قطع في أوتار الرقبة و قطع في شريان التاجي الأيسر أدى إلى نزيف دموي غزير وتعزى الوفاة.

