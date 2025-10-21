جريمة في دورة المياه.. سر رضيع هز مول شهير بأكتوبر

في صباحٍ عادي داخل مول شهير بمدينة السادس من أكتوبر، كان رواد المكان يتنقلون بين المحال والمطاعم، دون أن يدرك أحد أن دورة مياه صغيرة ستتحول خلال دقائق إلى مسرحٍ لجريمة تهز القلوب.

بدأت القصة حين تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من أفراد الأمن الإداري بالمول، أفادوا فيه بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات.

العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ فكانت المفاجأة التي لا تُصدق: طفل لا يتجاوز عمره يومان، ملفوف ببطانية صغيرة، وما زال الحبل السري متصلًا بجسده الهش.

المشهد كان مؤلمًا صرخة حياة تُطلقها مخلوقة بريئة، لا تعرف من هي، ولا لماذا تُركت وحدها بهذا الشكل.

وسط دهشة الجميع، تم استدعاء الإسعاف لنقل الطفل إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية العاجلة له، فيما بدأت أجهزة الأمن رحلة البحث عن الأم المجهولة التي تركت وليدها وهربت.

وبعد ساعات من الفحص وجمع الأدلة، تتبّعت فرق المباحث كاميرات المراقبة داخل المول، لتظهر صورة امرأة في العقد الثالث من عمرها، بدت عليها علامات القلق والتوتر، وهي تدخل دورة المياه تحمل بطانية صغيرة بين يديها، ثم تغادر المكان مسرعة بعد دقائق.

من خلال تتبّع خطّ سيرها ومراجعة بياناتها، تمكّن رجال الأمن من تحديد هوية الأم ربة منزل تقيم في منطقة قريبة من المول.

وبعد ضبطها ومواجهتها بالأدلة، انهارت باكية، واعترفت بتفاصيل صادمة.

أمام العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر قالت الأم إن الطفل نتاج علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص تعرفت عليه صدفة في الشارع. ومع مرور الوقت، اكتشفت حملها، فحاولت إخفاء الأمر عن أسرتها خوفًا من الفضيحة.

وحين وضعت الطفل بمفردها، قررت التخلص منه بأي وسيلة، فحملته إلى المول وتركته داخل دورة المياه، على أمل أن يعثر عليه أحد، قبل أن تلوذ بالفرار.

التحقيقات كشفت أن الأم كانت تعيش حالة من الخوف الشديد خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعدما فشلت في التواصل مع والد الطفل الذي اختفى تمامًا عقب علمه بالحمل.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها بتهمة التخلّي عن رضيع وتعريض حياة طفل للخطر.

فيما وُضع الطفل تحت رعاية طبية مشدّدة داخل حضّانة بأحد المستشفيات، في انتظار قرار النيابة بشأن تسليمه إلى دار رعاية متخصصة.

قصة موجعة، تختصر مأساة إنسانية عنوانها الخوف والندم والعار.

أم خافت من المجتمع أكثر من خوفها على رضيعها، فاختارت طريق الهروب بدل المواجهة، لتتحوّل لحظات ضعف إلى جريمة كاملة التفاصيل، ضحيتها إنسان لم يتجاوز أيامه الأولى.