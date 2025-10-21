النيابة: سوزي الأردنية تلقت ملايين من أشخاص مجهولين لهم أهداف خاصة

أسدلت النيابة العامة الستار على مرافعتها أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 19 لسنة 2025، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، لاتهامها بإنشاء وإدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي وبث مقاطع فيديو خادشة للقيم والمبادئ الأسرية.

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري.

