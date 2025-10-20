إعلان

ضبط 32 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:44 ص 20/10/2025

دقيق

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، في إطار توجيهات لترسيخ الرقابة التموينية وضمان توافر السلع بالسعر الرسمي.

وخلال 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط أكثر من 32 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم داخل مخابز سياحية وحرة وأخرى مدعمة، وذلك بعد ثبوت تورط القائمين عليها في بيع الدقيق بأزيد من السعر المقرر أو حجب الكميات عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دقيق وزارة الداخلية السوق السوداء شرطة التموين

