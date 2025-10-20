274 حكمًا قضائيًا و5 قضايا تهريب في حصاد أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الحدودية للدولة، والتصدي لمحاولات التهريب بكافة صورها، بما يعزز حماية الاقتصاد القومي ويمنع تسلل الأنشطة غير المشروعة.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية عن ضبط 5 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين لتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتحرير 3544 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 54 قضية أمن عام، وتنفيذ 274 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، بهدف تشديد الرقابة ومنع أي محاولات للإضرار بالأمن القومي أو التلاعب بالاقتصاد.