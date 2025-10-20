سائق أجرة يتعدى على فتاة ويجبرها على أجرة مخالفة.. والداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سائق أجرة بمحافظة البحيرة، بعد تداول منشور على موقع "فيسبوك" مرفق بصورة، يتهمه بمطالبة فتاة بدفع أجرة أعلى من التعريفة الرسمية والتعدي عليها لفظيًا أثناء مشادة بينهما.



وأكدت الوزارة أنه فور رصد المنشور، ورغم عدم تقدم أي شخص ببلاغ رسمي، تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وقائدها، المقيم بمركز دمنهور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في المنشور.



وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التفاعل مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على حقوق المواطنين.