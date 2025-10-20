إعلان

سائق أجرة يتعدى على فتاة ويجبرها على أجرة مخالفة.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

11:26 ص 20/10/2025

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سائق أجرة بمحافظة البحيرة، بعد تداول منشور على موقع "فيسبوك" مرفق بصورة، يتهمه بمطالبة فتاة بدفع أجرة أعلى من التعريفة الرسمية والتعدي عليها لفظيًا أثناء مشادة بينهما.

وأكدت الوزارة أنه فور رصد المنشور، ورغم عدم تقدم أي شخص ببلاغ رسمي، تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وقائدها، المقيم بمركز دمنهور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في المنشور.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التفاعل مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية فتاة سائق أجرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل