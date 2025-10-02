أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها على 5 متهمين "بودي جاردات"، في واقعة اتهامهم بضرب سجين حتى الموت داخل سجن "القناطر"؛ إثر خلاف بينهم على تدخين المجني عليه السجائر داخل العنبر.

وتضمن منطوق الحكم؛ أولا حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول "م.ع" بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالحبس عامًا. لما أسند إليهم من اتهام.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 25 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، للمتهمين "م.ع"، و"م.ج"، و"م.ج"، و"ا.م"، و"ش.ش" (بودي جاردات) تهمة ضرب المجني عليه "كريم رفعت" عمدًا، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم في السابع من مايو 2023 بدائرة قسم منشأة القناطر بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين وجهوا للمجني عليه عدة ضربات بالأيدي والأرجل، استقرت في مواضع متفرقة من جسده أودت بحياته. وأوضحت النيابة أنهم لم يقصدوا قتله عمدًا، لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود الإثبات في الواقعة، إذ شهد "أحمد متولي" بأنه حال تواجده داخل عنبر الإيراد، سمع المتهم الأول "م.ع" يوبخ المجني عليه "كريم" لإحرازه "سيجارة" داخل العنبر، ثم اعتدى عليه ضربًا ووجه عدة ضربات وركلات استقرت في وجهه وبطنه وصدره حتى سقط أرضًا أثناء وجود باقي المتهمين. وأضاف أن المتهم الثاني دفع المجني عليه إلى خارج الغرفة، وتعدى عليه المتهمون الخمسة بالضرب.

كما شهد "بدر ع" بتحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده بعنبر الإيراد رأى المتهم الأول يصفع المجني عليه على وجهه مما أسقطه أرضًا، ثم ركله في منتصف صدره وبطنه، وتعدى عليه المتهمون بالضرب مستخدمين "عصا"، وعقب ذلك جذبه المتهم الثاني إلى غرفة أخرى، وبمرور الوقت شعر المجني عليه بحالة من الإعياء الشديد وأُغمي عليه، وتم نقله إلى المستشفى، وتأكد لاحقًا نبأ وفاته.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "كريم" أن الإصابة المشاهدة والموصوفة هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيًّا كان نوعها، وأرجع سبب الوفاة إلى الإصابة الرضية بالبطن وما أحدثته من تهتك في الكبد ونزيف دموي غير مرتجع.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار تامر صفى الدين المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي