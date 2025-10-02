ضبط صانعي محتوى نشروا فيديوهات خادشة لتحقيق أرباح في الإسكندرية



تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صانعي محتوى في محافظة الإسكندرية بعد نشرهما مقاطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة وأغانٍ غير مجازة رقابيًا، بما يتعارض مع القيم والأخلاقيات العامة.



وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما أدوات ومعدات خاصة لإنتاج المحتوى المخالف، مستهدفين زيادة نسب المشاهدة والحصول على أرباح مالية من ورائه.



وبمواجهتهما أقرا بإدارة الصفحة وبث المواد المسيئة عبر الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.