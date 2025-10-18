تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية "داعش التجمع" لـ20 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش التجمع"، لجلسة 20 ديسمبر للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى 29 ديسمبر 2024، تولى المتهمون الأول والثاني والثالث قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، كما نسبت إليهم النيابة العامة تهم تمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتعليمات، من خلال تطبيق "تليجرام".