الداخلية تداهم استوديو تصوير غير مرخص بالتجمع الخامس

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لتصوير فيديوهات برامج حوارية واجتماعية وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أجهزة كمبيوتر محملة بمصنفات غير مرخصة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الاستوديو وضبط مالكه وبحوزته الأدوات المستخدمة في التصوير، وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.