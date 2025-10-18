كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر بدءًا من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الداعمة لمنظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتستهدف المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وشهدت المبادرة مشاركة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا على مستوى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" الخاصة بالوزارة، المتاحة عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وترسيخ دورها المجتمعي عبر توفير مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية.