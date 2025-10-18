سائق توك توك يتحرش بفتاة هاربة من الكلاب ويسرق هاتفها في 6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة وسرقة هاتفها المحمول بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة يفيد تعرضها للتحرش وسرقة هاتفها. وأفادت في أقوالها أنها استغاثت بسائق توك توك وطلبت منه توصيلها بعد ملاحقة الكلاب الضالة لها في الشارع، إلا أن المتهم استغل الموقف، وتحرش بها أثناء الرحلة، ثم استولى على هاتفها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حُرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.