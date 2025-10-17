سقوط عصابة تخصص بيع شقق بعقود وتوكيلات مزورة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدتان بالقاهرة، بعد تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغًا من ربتي منزل بتضررهما من أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم بيع شقق سكنية لهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بالاشتراك مع اثنين من السماسرة (لهما معلومات جنائية – مقيمان بالقاهرة والقليوبية).

وتبين أن المتهمين شكلوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية، من خلال تحرير عقود بيع ابتدائية مزورة وتوكيلات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يختفوا عقب إتمام الصفقات.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي. واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بممارستهم نشاطًا منظمًا في النصب والاحتيال العقاري بنفس الأسلوب على عدد من المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.