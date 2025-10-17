إعلان

تصادم على الدائري يكشف مفاجأة بعد إصابة خليجي وزوجته

كتب : محمد شعبان

11:10 ص 17/10/2025

السيارة المنكوبة

قبل المريوطية بأمتار، وفي الاتجاه المؤدي إلى ميدان الرماية، تحول الطريق الدائري إلى مشهد من الغموض والدهشة.

اصطدمت سيارة ملاكي بميكروباص في لحظة خاطفة، لتتطاير الصرخات وتتصاعد الأبواق وسط ارتباك السائقين. لكن الغرابة لم تكن في الحادث نفسه، بل في ركاب السيارة الملاكي.

رجل خليجي، وزوجته التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية، كلاهما مصاب بكدمات بسيطة، ومعهما شخص ثالث، لكن المفاجأة لم يكن مع أي منهم إثبات هوية.

الشرطة وصلت إلى المكان فور البلاغ، لتجد الثلاثة في حالة سُكر واضحة، ما جعل الموقف أكثر غموضًا وتعقيدًا.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا تزال السيارات في موقع الحادث، والشرطة ترفض نقل المصابين إلى المستشفى قبل التأكد من هويتهم.

