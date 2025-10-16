قضية جديدة.. قرار قضائي بشأن "علي غزال" في اتهامه بالنصب على رجل أعمال

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 9 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال رجل أعمال.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أيدت حكم حبس علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، 3 سنوات في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قررت تأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام.

وُجهت إلى علي غزال اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بالإضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على لاعب منتخب مصر السابق بعد صدور 26 حكمًا غيابيًا ضده، بينها قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم تأييد هذه الأحكام خلال جلسة اليوم.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علي غزال، الذي قدم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا ضده، حيث دفع محاميه، معتز نور الدين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي، مستندًا إلى أن موكله ترك الشركة المتورطة في القضية منذ أكثر من ستة أشهر.

