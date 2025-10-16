إعلان

ضبط 11 طن دقيق "مدعم وحر" في حملات تموينية خلال 24 ساعة

كتب : محمود الشوربجي

11:44 ص 16/10/2025

ضبط دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وضُبط خلالها قرابة 11 طن دقيق "أبيض وبلدي مدعم".

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

