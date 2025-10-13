جريمة "الكوربة"مصر الجديدة.. قرار من الجنايات في واقعة مقهى أسوان

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بالعباسية، تأجيل استئناف قاتل "حمص" مالك مقهى أسوان، على حكم إدانته بالإعدام، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وأدانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، في وقت سابق، المتهم بقتل مالك مقهى أسوان، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الكوربة"، حضوريًا وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا.

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م"، في الثلاثين من أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه "محمد. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فدبّر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهّز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه. وما إن ظفر به، حتى سدّد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه، فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، حيث سدّد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.