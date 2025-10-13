أسدلت محكمة جنح مصر الجديدة، الستار عن قضية قتل "مريم عصام" عن طريق الخطأ دهسا، بعد نحو أكثر من 10 أيام من وقوع الحادث، بإدانه المتهم بالحبس عامًا وإيقاف رخصته 6 أشهر من نهاية الحكم.

محكمة الجنح، عُقدت أولى جلسات نظر الدعوى، حيث أنضم جوزيف عيسي دفاع أسرة "مريم عصام" إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقضي عقوبة على المتهم الماثل أمام هيئة الدائرة، لتوافر الظرف المُشدد كونه تعمد كسر إشارة المرور بالطريق ودهس موكلته المجني عليها الٌمعلمة حال سيرها الطريق، وفر هاربًا من موقع الجريمة، خشية المسألة القانونية.

ووجت النيابة العامة في الدعوى رقم 8584 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، للمتهم "أمير سلطان" تهمة قتله دهسا عن طريق الخطأ "مريم عصام" في الواقعة المعروفة إعلاميًا "معلمة مصر الجديدة".

وأحالت النيابة العامة المتهم "أمير.س" بدهس مُعلمة مصر الجديدة "مريم عصام" إلى محكمة الجنح العاجلة، في واقعة اتهامه بقتله دهسا عن طريق الخطأ المجني عليها حال سيرها في الطريق العام.