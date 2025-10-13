كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قادة 3 سيارات يؤدون حركات استعراضية بأحد شوارع مركز بسيون بمحافظة الغربية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتسببوا في مشاجرة مع عدد من الأهالي اعتراضًا على تصرفهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارات وقائديها، وتبين أنهم عاطل وطالبان (أحدهما لا يحمل رخصة قيادة)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أنهم فعلوا ذلك احتفالًا بخطوبة أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

