64 متهماً على قفص الاتهام اليوم في قضية إرهاب "خلية القاهرة الجديدة"



تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.



ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 أمن الدولة، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل