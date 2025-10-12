402 قضية مخدرات و195 سلاحًا ناريًا.. حصاد حملات الداخلية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف صور الجريمة وتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 402 قضية مخدرات، و195 قطعة سلاح ناري بحوزة عناصر إجرامية، إلى جانب تنفيذ 75,463 حكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين جنائي وجزئي ومستأنف وغرامات.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 17 متهمًا من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين في أعمال بلطجة، و5 هاربين من أحكام قضائية، فضلًا عن ضبط 250 دراجة نارية مخالفة و20.885 مخالفة مرورية متنوعة.

وأظهرت نتائج فحص عدد من قائدي المركبات ثبوت إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية وضبط حائزي الأسلحة والمخدرات والهاربين من الأحكام لتحقيق الردع العام وحماية أمن المواطنين.