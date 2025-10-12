الداخلية تضبط 106 ألف مخالفة و92 سائقًا تحت تأثير المخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 106,074 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.817 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 92 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 923 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص 142 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وضبط قائدي المركبات المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.