كتب -رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على صانع محتوي لقيامه بتصوير مقاطع اغاني تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على القائم على إدارة الحساب تبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع.

وبمواجهته اعترف بنشر المقاطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.