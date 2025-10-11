ليلة فرح تتحول إلى مأتم.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنته بطعنات قاتلة

كتب- عاطف مراد:

بينما كانت الزغاريد تملأ أرجاء العمارة احتفالًا بخطوبة ابنة شقيقته، قرر "علي" أن يُنهي حياة زوجته. أخرج طفليه الصغيرين من الشقة، أغلق الباب خلفهما بإحكام، ثم عاد لينقضّ على زوجته بسكين المطبخ. وحين اندفعت ابنتهما الكبرى تحاول حماية والدتها، طعنها هي الأخرى فسقطت غارقة في دمائها إلى جوار أمها، التي لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، فيما نُقلت الطفلة إلى المستشفى في حالة حرجة.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها مصراوي من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "ألطاف – ربة منزل" على يد زوجها "علي – صاحب سوبر ماركت" بمحافظة القاهرة عام 2017.

بدأت قصة زواج "علي" و"ألطاف" عام 2001، وسط أحلام بحياة هادئة ومستقرة. عاشا في رضا وبساطة، ورُزقا بثلاثة أبناء، أكبرهم "ش." – تبلغ من العمر الآن 25 عامًا.

لكن في عام 2015، انقلبت حياة الأسرة رأسًا على عقب بعدما تعرّض الزوج لعملية نصب خسر فيها كل مدخراته، فتبدّل حاله، وأصبح سريع الغضب كثير الاعتداء على زوجته، ومنعها من الخروج أو التواصل مع أهلها.

تحولت حياتها إلى سلسلة من الاعتداءات اليومية، سبّ وضرب وتهديد دائم. في إحدى المرات أصيبت بجرح غائر في الرأس احتاج إلى خمس غُرز، لكنها عادت إليه بعد تدخل الأهل وتعهد الزوج بالإصلاح. إلا أن العنف تكرر، وأصيبت لاحقًا بكسر في الأنف، فقررت مغادرة المنزل ورفعت قضايا ضده.

بدأ "علي" يستخدم الأطفال وسيلة ضغط عليها، مهددًا: "مش هتشوفي العيال تاني لو ما سحبتيش القضايا."، وخوفًا على أولادها، عادت ألطاف إلى عش الزوجية، دون أن تدري أنها ستلقى حتفها بعد ثلاثة أشهر فقط من عودتها.

في الحادية عشرة من مساء الجمعة 7 يوليو 2017، وبينما كانت شقيقة المتهم تحتفل بخطوبة ابنتها في الطابق السفلي من العقار، قرر "علي" تنفيذ جريمته. أخرج طفليه الصغيرين، وأغلق الباب بإحكام، ثم انقض على زوجته بـ12 طعنة متفرقة.

عندما سمعت ابنتهما الكبرى صراخ أمها، هرعت إلى داخل الغرفة لتجد والدها يغرس السكين في جسد والدتها، فصرخت محاولة إيقافه، لكنه طعنها في البطن. التفت بعدها إلى زوجته التي كانت تلفظ الشهادة وقال لها صارخًا: "انتي لسه عايشة؟" قبل أن يجهز عليها بعدة طعنات قاتلة.

اختلطت صرخات الطفلة بزغاريد الحفل في الخارج، حتى هرع الجيران إلى الشقة ليجدوا الزوجة غارقة في دمائها، والابنة تنزف بجوارها. تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وأُبلغت أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور، وتمكنت من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف تفصيلاً بارتكاب الواقعة، مبررًا جريمته بخلافات أسرية متكررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.