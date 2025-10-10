كتب- صابر المحلاوي:

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب واصلت أعمالها لليوم الثالث على التوالي، وسط انتظام كامل بجميع المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح بدوي أن اللجان استقبلت، حتى نهاية اليوم الثالث، إجمالي 1838 طلب ترشح، من بينهم 150 مرشحًا تقدموا اليوم على النظام الفردي، فيما لم يُسجل اليوم الثالث أي طلبات ترشح على نظام القوائم.

وأشار إلى أن أعمال تلقي الطلبات استمرت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، دون رصد أي معوقات أو شكاوى داخل اللجان.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، تابعت سير العمل على مدار اليوم من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان، مؤكدًا أن العملية تسير بانضباط كامل.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح تم رفعها عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة، في إطار خطة رقمنة مستندات العملية الانتخابية وحفظها إلكترونيًا لضمان الدقة والشفافية.