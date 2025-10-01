ليلة رعب في فيصل.. حينما ابتلعت النيران أسرة كاملة وحولت العقار إلى جدار

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تلبية احتياجات المواطنين ورعاية الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية تمثل أولوية قصوى في أجندة عمل المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع لمطالبهم وشكاواهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

ووجّه المحافظ بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لجميع الحالات، وصرف إعانات شهرية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب الموافقة على ترخيص كشك لإحدى الأسر، وتكليف وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة لعدد من المرضى على نفقة الدولة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة العدوة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء منزلين لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية، ووجّه وكيل وزارة التموين بتوفير 200 رغيف خبز أسبوعيًا لإحدى الأسر، بالإضافة إلى تسليم كراسي متحركة لعدد من الحالات المستحقة، وكرسي كهربائي لإحدى الحالات من ذوي الهمم، بما يسهم في تيسير حياتهم اليومية.

واستجابة لشكوى رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه المحافظ بتوفير سيارة من ديوان عام المحافظة لنقل طالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم – مصاب بضمور العضلات – من منزله إلى الجامعة يوميًا ذهابًا وإيابًا، لتمكينه من استكمال دراسته.

وقرر المحافظ إعفاء مواطن من مديونية إيجار كشك بالوحدة المحلية بالمنيا نظرًا لظروفه المعيشية، وسداد قرض لأحد المتعثرين، فضلاً عن توفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتقديم الدعم الشامل لهم بطرق غير تقليدية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على استجابته الفورية وحرصه على تلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسد قرب المسؤول من المواطن وتعزز الثقة في جهود الدولة لرعاية أبنائها.

جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية.