بسبب 45 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع طالب متهم بالاعتداء على والدته بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

05:54 م 01/10/2025

النيابة العامة

كتب- صابر المحلاوي:


تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع طالب بكلية طب الأسنان، لاتهامه بالتعدي على والدته الأجنبية والاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه، لإنفاقه على الألعاب الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من سيدة اتهمت فيه نجلها الجامعي بالاعتداء عليها وتحويل المبلغ المالي من هاتفها إلى حسابه الشخصي، عقب مشادة بينهما بسبب إدمانه ممارسة الألعاب الإلكترونية ورفضها تلبية طلبه بتوفير مبالغ مالية لها.

وأوضحت السيدة أن الابن طلب منها تحويل مبالغ مالية لتلك الألعاب وهو ما قابلته بالرفض، فتعدى عليها وحول من هاتفها مبلغ 45 ألف جنيه.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة طالب التعدي على والدته

