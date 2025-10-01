إعلان

طفل يقود جرارًا زراعيًا ويدهس سيدة في الشرقية | فيديو

كتب : مصراوي

01:28 م 01/10/2025

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله طفل يقود جرارًا زراعيًا ويصطدم بإحدى السيدات بمحافظة الشرقية.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 11 الجاري استقبلت إحدى المستشفيات ربة منزل مصابة بكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة مركز هيها، إثر اصطدام جرار زراعي بها.

وأفاد نجل المصابة بتضرره من مزارع ونجله، مقيمان بذات العنوان، لقيام الأخير بقيادة الجرار الزراعي بغير رخصة واصطدامه بوالدته وإحداث إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وضبط الجرار المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه بدون لوحات معدنية، وبدون رخصة قيادة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

