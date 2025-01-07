نشروا الفيديو على الفيس بوك.. قرار جديد بواقعة اعتداء 4 طلاب على زميلهم بالدرب الأحمر

كتب- محمود الشوربجي:

فتحت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحقيقات موسعة، مع 4 متهمين بالاعتداء على زميلهم وضربه، ونشر مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي عما لحق بيه من إصابات، وكذلك عرض المتهمين لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه، والتحري عنهم، وأمرت باحتجازهم على ذمة التحريات.

ووجهت النيابة لهم تهم الاعتداء بالضرب، والتشهير واستعراض القوة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين سبق وتشاجرو مع المجني عليه، ولكي يتمكن من أخذ حقهم قامو باستدراج زميلهم، إلى مكان داخل المدرسة، واعتدوا عليه بالضرب وتسببوا في إصابته بكدمات متفرقة بجسده.

وأثناء ذلك قام أحدهم بتصوير الواقعة، ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام منه، بسبب مشادة كلامية سابقة وقعت بينهم وبين المجني عليه.

بدأت الواقعة، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمجموعة من الطلاب، يعتدون بالضرب على زميل لهم، وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهمين الأربعة وضبطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.