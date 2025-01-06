"طلقة كسرت الجمجمة".. الجنايات تعاقب المتهم بـ"تثبيت" المواطنين على طريق الصف

كتب ـ رمضان يونس:

خففت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، حُكمها على"عمرو.ع" من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل "عامل" رميًا بالرصاص بغرض سرقته على الطريق العام، والشروع في قتل آخر في الصف جنوب الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار صلاح محجوب عزوز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وعماد مصطفى الشيوعي وسكرتارية صلاح مصطفى و محمود سليمان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التى حملت رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، والمُقيدة برقم 792 لسنة 2010، كلى جنوب الجيزة، أن "عمرو .ع"، وآخرين، قتلوا المجني عليه "رمضان ج"، عمدًا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلي"، قاصدًا من ذلك قتله؛ بينما ساعده الثاني والثالث على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت حياته.

وذكرت النيابة العامة أن شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليهما "رمضان جلال"، و"النوبي أمين"، كان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة قيادة الثاني وأشهر الأول والثاني في وجههما سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا الرعب في نفسيهما؛ إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجنى عليه "رمضان جلال"، لهم وقتله وفرارهم خشية ضبطهم.

واستجوبت النيابة العامة "النوبي أمين" وفق ما ورد بأوراق الدعوى، وأكد أنه حال قيادته السيارة خاصته وبرفقته المجنى عليه "رمضان جلال"، فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون أجبروه على التوقف، وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وما أن تمكنوا من استيقافه وهددوهما بأسلحة نارية التي يحرزونها بقصد سرقتهما بالإكراه؛ وعندما حاول محاولة المجنى عليه "رمضان جلال"، مقاومتهم قام أحد المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية صوبه قاصداً من ذلك قتله ثم لاذوا بالفرار.

و باستجواب المتهمين أقر المتهمان الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة بالتواجد على مسرح الحادث رفقة المتهم الأول وقيام الأخير بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه "رمضان" قاصدين من ذلك قتله.

وثبت من تقرير الطب الشرعى المرفق بأوراق الدعوى أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وتهتك بالأحشاء الداخلية.